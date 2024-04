Az egyik szomszéd településen élő ismerősöm a közösségi médiában megosztott egy fényképet, melyen egy erdeipinty-fészek látható, amely a műanyag zsinórdarabok mellett hungarocellt és némi mohát tartalmazott. Ez a látvány sokat elárul a környezetünkről és arról, mennyire vigyázunk az élővilágra. Kicsit elszomorodtam, mert azt látom, hogy van lehetőség a szelektív hulladékgyűjtésre, de sokan nem tartják fontosnak. Saját tapasztalat, hogy a műanyag hulladékra szánt konténerben tegnap ételmaradékot és más háztartási szemetet találtam.

Ilyenkor felmerül bennem a kérdés: ennyire nem számít a környezetünk védelme, vagy ez csupán hanyagság? Pedig, sokszor elhangzik, szinte már a csapból is ez folyik: azzal, hogy teleszemeteljük az élőhelyünket saját magunknak is ártunk.

Vajon a végén már nemcsak a madarak, de mi magunk is a műanyagban fogunk majd fészkelni? Vagy már most is ez a helyzet? Szerintem mindenki szereti a madárcsicsergést, az illatozó tavaszi fákat és a friss levegőt. Jó lenne, ha sokáig élvezhetnék még ezeket. Vigyázzunk a környezetünkre!