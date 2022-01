Év elejére elkészült a Süli János miniszter által vezetett apparátus paksi irodaháza, és a két blokk megépítését koordináló minisztérium ezzel áttehette székhelyét Paksra. A központ Pakson működik majd, a fővárosban pedig egy kirendeltségben folytatódik a munka.



A paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter még tavasszal számolt be arról, hogy az Erzsébet Nagy Szálloda melletti, egykori Bun-villa egy részébe a szükséges átalakítás, belső felújítás után a PIP Nonprofit Kft. vezetősége költözött át a korábbi Paksi Ipari Parkban található Inkubátorházból.



Az épület másik, Deák Ferenc utca felőli oldalán alakították ki mostanra a miniszteri és a két államtitkári irodát, tárgyalókat. A belső átalakításokkal párhuzamosan külső munkálatok is zajlottak, amellyel egységes megjelenést kapott az irodaház. A Duna Irodaház mellet ezenkívül egy 24 férőhelyes új parkolórészt alakított ki a PIP Nonprofit Kft., amely a paksiak részére is nyitva áll.