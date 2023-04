Az egyik nézelődő vásárló oda is mondta halkan a mellette állónak, hogy egy kiló ebből az ő családjának öt percig tartana, és azzal is csak „megfestenék” a torkukat. A szomorú az, hogy ez az ár nyugati mércével mérve nem drága, és azt a vevők is jól tudják, hogy a termelő alig tesz rá valami pluszt. Ám a munka, a növényvédelem, a leszedés, a szállítás mind-mind sokba kerül, és ugyebár az senkitől sem várható el, hogy kevesebbért adja, mint a költségei.

Az biztos, hogy elszánt és kemény ember az, aki a mezőgazdaságot választotta megélhetési forrásként. Merthogy ez folyamatos, megszakítás nélküli munkát jelent egész évben, igen, télen is, nyáron is, sőt szombaton és vasárnap is, mert dolog akkor is van.

Folyamatos figyelmet az egyik napról a másikra változó szabályok miatt, rengeteg bizonytalanságot, hogy vajon akad-e vevő az árura, megkapja-e a lekötött terményért a beígért pénzt, és akkor még nem is beszéltünk a folyamat leggyengébb láncszeméről, az időjárásról. A mezőgazdaságban csak egy a biztos: a bizonytalanság. Minden tiszteletet megérdemelnek tehát, akik nem futamodnak meg a kihívások elől, és megtermelik, ami az asztalunkra kerül.