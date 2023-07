A NAK, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és a Magyar Dinnyetermelők Egyesületének piaci körképe szerint július végén Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is elkezdődik a betakarítás, előtte a déli országrészből, majd Hevesből érkezett a dinnye. A fóliás termelésnek köszönhetően Tolna volt az első, már június közepén szedték a termést, amely szeptemberig is kitarthat. Baranyában akár szeptember második feléig is elhúzódhat a dinnyeszezon, a kiváló cukorfokkal rendelkező dinnye iránt nagy a kereslet. A békési termesztőkörzet szintén megtalálta a felvevőit, külföldre is jut az itteni dinnyéből. A betakarítás augusztus 10. körül érhet véget, de számos termelő a hónap második felére is ültetett dinnyét - írták.

Szabolcsban az időjárás miatt a megszokottnál kisebb volt a termés, a dinnye ugyanis nem bírja a nagy hőingadozást, a csapadékosabb idő pedig az érést késleltette. A minőség ugyanakkor itt is kiváló, a legtöbb termelő mára átállt az intenzív termesztésre, fóliázott, csepegtetett, tápoldatozott termesztőrendszereket használnak és új, hibrid fajtákra cserélték a korábbiakat. A betakarítás szeptember 10-ig tarthat. Hevesben ugyancsak okozott gondot az időjárás, de a termelők nem panaszkodhatnak, van kereslet a kimagasló minőségű árura, a térség várhatóan augusztus 20-ig tudja ellátni a piacot - írták.

A közlemény szerint a tavaly óta 2600 hektárról 2900 hektárra bővült belföldi termőterületről 140-160 ezer tonnát takaríthatnak be a gazdálkodók. A exportpiacokon is bíztatóak a kilátások, kedvezően alakulnak az árak, a nagy meleg növeli a külföldi keresletet. A sárgadinnye értékesítési lehetőségei ugyancsak jók, a minőség kiemelkedő, importnyomás sem érezhető, a belföldi kínálat akár októberig is kitarthat - tették hozzá.