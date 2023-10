A Paks II. projekt helyzetéről, az általa biztosított lehetőségekről tartott tájékoztatót a Paks II. Zrt. elnök-vezérigazgatója az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Magasépítési Tagozatának kibővített ülésén – közölték szerdán a paks2.hu oldalon.

Jákli Gergely kiemelte: mindenkit arra sarkall, hogy kezdjen bele abba a munkába, ami ahhoz szükséges, hogy az atomerőmű-építési piacon beszállítóvá váljon. Ezt követően részletesen taglalta, hogy miért szükséges a két új atomerőművi blokk megépítése, miként történt a technológia kiválasztása és hol tart most az építkezés –

Jákli Gergely elmondta, hogy az alvállalkozókat a beruházásba a Roszatom leányvállalata, az Atomsztrojexport vonja be tenderek keretében. Ennek során a nemzetközi szerződéskötés ismert protokollját követik, ezért hasznos, ha egy vállalatnak van ebben gyakorlata. Ezenfelül szükség van nukleáris minősítésre. – A szerződéskötés előtt lefuttatunk egy, az ISO-minősítéshez hasonlatos auditot, amely során a vállalkozásnak azt kell igazolnia, hogy minőségellenőrzési és dokumentációs folyamatai minden előírásnak megfelelnek – taglalta.

A társaság ezzel a minősítéssel igazolja, hogy folyamatmenedzsment és dokumentumkezelés tekintetében felkészült erre a feladatra. Ez a minősítés jó ajánlólevél az Európai Unióban.

Fotó: paks2.hu

– Miért sarkallok mindenkit, hogy kezdjen el gondolkodni, hol tud ebben a feladatban részt venni? – vetette fel Jákli Gergely. Válaszában kifejtette, hogy Európában ma több országban is épül atomerőmű és számos állam tervez új egységeket vagy üzemidő-hosszabbítást. Ezek különböző stádiumban vannak, Lengyelországban hat blokk fog létesülni, rövidesen megkötik a szerződéseket, Franciaországban több mint ötven blokk működik, itt üzemidő-hosszabbításra is készülnek, valamint tucatnyi új egységet terveznek, Nagy-Britanniában zajlik Hinkley Point bővítése, közben Csehország, Románia, Bulgária, Szlovénia, Hollandia és Svédország is új atomerőműveket tervez építeni.

A közeli jövőben igen nagy piac fog megnyílni a hazai építőipar számára, ezért érdemes ebben az irányban fejleszteni, erre időt és energiát áldozni – szögezte le az elnök-vezérigazgató.

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége 1989 októberében alakult meg. Jelenleg mintegy 250 tagszervezete van. Az ÉVOSZ tagjai között Magyarország legjelentősebb építőipari vállalkozásain kívül számos kis- és középvállalkozás is megtalálható.