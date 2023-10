A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) keretében bevezetésre került a borágazat számára egy egyszerűsített adminisztrációjú és alacsonyabb mértékű díjátalány, megjelent a kötelező csomagolóanyag-visszaváltási rendszer (DRS) új szabályozása és egyes borászati termékek 2023. november 15-től mentesülnek a reprezentációs adó megfizetése alól abban az esetben, ha a terméket közvetlenül az azt megtermelő borászattól vásárolják meg - sorolta pénteki közleményében az Agrárminisztérium (AM).

Az európai uniós előírásoknak megfelelően ezen előírások teljesítése érdekében létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert 2023. július elsejével vezetik be a magyar hulladékgazdálkodásban. A kormányzat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával (HNT) folytatott konzultáció eredményeképpen arról döntött, hogy az EPR rendszer keretében az ágazat által a hulladék kezeléséért fizetendő díj mértéke a borászati termékek vonatkozásában nem lehet magasabb az eddig is alkalmazott termékdíj mértékénél. A borászoknál a termelési sajátosságok okán jelentős adminisztrációs terhek csökkentése érdekében díjátalányt vezetnek be, amely a borászati termék palackja mellett minden, a palackhoz kapcsolódó csomagolási anyagot magába foglal.

Az EPR rendszerre vonatkozó szabályozás mostani módosításával meghatározták a konkrét díjátalány mértékeket, amelyek 2023. július elsejével visszamenőleg alkalmazandók. A döntés a borászokon túl arra a mintegy 25 ezer szőlőtermelő gazdálkodóra is hatással van, akiknek bevétele erősen függ a magyar borászok hazai és exportpiacokon történő eredményességétől, piaci pozíciójának alakulásától. Az első negyedéves EPR adatszolgáltatást 2023. október 20-ig kell teljesítenie az érintetteknek - figyelmeztetett az AM.

2024. január elsejével indul el hazánkban a kötelező csomagolóanyag-visszaváltási rendszer. A most megjelent részletszabályok alapján a kötelezően visszaváltási díjas termékek körébe tartozik majd a tej- és tejalapú italtermékek kivételével minden üveg-, fém- és műanyag palackos és dobozos, egy deciliter és három liter közötti űrtartalmú italtermék, így az ebbe a kategóriába tartozó borászati termékek csomagolása is. Az új szabályozás alól mentességet kapnak azok a borászatok, ahol az így kiszerelt termékek mennyisége nem haladja meg éves szinten az 5000 darabot. A szabályozás alá eső termékeket a jogszabályban rögzített módon kell nyilvántartásba venni, illetve forgalmazni.

A szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy a már korábban, e jogszabály alkalmazása nélkül legyártott termékeket 2024. június 30. napjáig a kereskedők a polcra tehessék és a készlet kimerüléséig forgalmazhassák - hívta fel a figyelmet a minisztérium.

Az egész európai borpiacot érintő értékesítési nehézségek hazai piaci szereplők általi leküzdése, valamint a minőségi borok értékesítésének növelése érdekében a kormány döntése alapján 2023. november 16-tól az üzleti célú reprezentációra és üzleti ajándéknak megvásárolt oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékek mentesülnek a reprezentációs adó megfizetése alól abban az esetben, ha a terméket közvetlenül az azt megtermelő borászattól vásárolják meg.

Az agrárminisztérium megemlítette azt is, hogy Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos irányítása mellett a Magyar Bormarketing Ügynökség hamarosan indítja vásárlásösztönző kampányát, élve a rendelet biztosította könnyebbséggel.