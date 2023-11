– Ez már nem a papírmunka – fogalmazott Szijjártó Péter a Paks II. projektről Alekszej Lihacsov vezérigazgatóval közös sajtótájékoztatóján. A külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy az elmúlt években Európa súlyos energetikai ellátási és biztonsági kihívásokkal nézett szembe, amelynek egyik oka szerinte az volt, hogy az energiaellátást súlyosan átpolitizálták.

– Számunkra az energiaellátás realitás, nem politikai vagy ideológiai kérdés. Főként azért, mert sem politikai nyilatkozatokkal, sem ideológiákkal nem lehet fűteni vagy a gazdaságot működtetni, ugyanakkor a kormány kötelessége az energiaellátás biztosítása az ország számára – szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, ezért is fontos, hogy növelni tudjuk a függetlenségünket, azaz csökkentsük a kitettségünket a nemzetközi energiapiacoktól.

– Ha az a kérdés, hogyan tudunk energiát termelni úgy, hogy az olcsó, biztonságos legyen és közben megóvja a környezetünket, akkor erre kizárólag a nukleáris energia lehet a válasz, amellyel el tudjuk érni, hogy a saját villamosenergia-fogyasztásunk nagy részét magunk állítsuk elő – hangsúlyozta. Magyarország energiaellátásának biztonságát nemzetpolitikai érdeknek nevezte, amely szükségessé teszi, hogy növeljük nukleáris energia ellátási kapacitásunkat. Ezt szolgálja az új atomenergetikai blokkok építése – mutatott rá.

Kitért rá, hogy az atomenergia tekintetében két táborra oszlott az unió. Magyarország az ezt támogató, Franciaország által vezetett blokk tagja. Megjegyezte, hogy a nukleáris energia elleni támadások nélkülöznek mindenféle ténybeli megalapozottságot, éppen ezért hazánk semmilyen, a nukleáris energiát sújtó szankcióhoz nem járul hozzá.

Jó hírnek nevezte, hogy Pakson megkezdődött az új atomerőművi blokkok kivitelezése, amely jelenleg a legnagyobb, építési engedéllyel rendelkező nukleáris beruházás Európában. Mint mondta, a nemzetközi projektben 94 magyar vállalkozás mellett számos amerikai, német, francia, svéd, osztrák vállalat működik közre. A részletekről elhangzott: mindkét blokk alatt öt méter mélységben 1,5 millió köbméter földet kitermelve megtörtént a talajkiemelés, amely tovább folytatódik, helyenként 23 méter mélységig. Jó ütemben halad a résfalazás is, jelenleg két kilométer hosszúságnál tartanak, azaz a résfal 77 százalékos készültségű, a teljes hossza ugyanis 2,7 km, vastagsága 1 méter, a legmélyebb pontja pedig 32 méter.

November elején megkezdték a talajszilárdítási munkákat is, amelyet 17 hektáron végeznek majd el. Ehhez napi száz, összesen 75 ezer talajszilárdítási furatot végeznek el. A következő félévben hatvan, a beruházáshoz szükséges felvonulási épület készül– számolt be az aktuális munkákról a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette: most pedig aláírták a következő évekre vonatkozó ütemtervet.