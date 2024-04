Két emlékérem, színesben is

Két emlékérem készül, most első ízben a hazai érmészet történetében, nemcsak ezüst és bronz, hanem színes változatban is. Az egyiket abból az alkalomból adják ki, hogy negyvenéves a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Tolna vármegyei csoportja. A másik pedig az éremgyűjtők idei vándorgyűlésére jelenik meg. A vándorgyűlésnek Paks ad otthont május 1-jén, és a negyvenéves jubileumi megemlékezést is ott (az ESZI sportcsarnokában) és akkor tartják. Az első vándorgyűlést Debrecenben rendezték 1970-ben, a paksi az 54. lesz. A vándorgyűlési emlékérmek évtizedek óta egy szegedi verdéből kerülnek ki. Jelenleg Szabó Tamás viszi a vállalkozást, de apja és nagyapja is ötvös volt. Náluk készültek többek között a pápalátogatásra kiadott emlékérmek is.