– Furcsa ez az évkezdet, miként furcsa volt az előző tizenkét hónap is. De hogy mennyire, azt Kővári Lászlótól kérdezem, aki mint mezőgazdász, évtizedek óta jegyzi Szekszárdon a meteorológiai adatokat, s vizsgálja az összefüggéseket.

– Sajnos az utóbbi időben nagyon rapszodikusan alakul az időjárás a megyében, s a klímaváltozásnak jellemzője lett a kiszámíthatatlanság. Nyáron, itt Európa közepén hosszan tartott az anticiklonális tevékenység, okozva ezzel szárazságot, aszályt, ősszel pedig a ciklonok hoztak sok esőt. Az utóbbi években egyébként minden ősz csapadékos volt, és nagyon meleg. Igaz, ez az ősz sokat segített a szőlőnek.

A szeptemberi 80 milliméter esőtől kiteltek jobban a fürtök, októberben, mikor a szüret java zajlott csak 16 milliméternyi hullott, aztán november és december az újabb 80-80 milliméter csapadékkal javította valamelyest a talaj nedvességtartalmát, de ez csak a felső talajrétegekben jelentkezik, lent még mindig nagyon mélyen van a talajvíz szintje. Viszont nagyon szép képet mutatnak a szántóföldi táblák, mert a gabonafélék szépen kikeltek, és meg tudtak erősödni.

Sőt a szántást is könnyebb volt végezni, mert nedvesebb, puhább volt a föld. Az előnnyel szemben viszont hátrány, hogy a kártevők, s a gabonánál a gombabetegségek jelentkeztek, ami miatt már védekezni kellett.

– Az előző év milyen volt?

– Ha az előző telet nézzük, 2021 januárja akkor is meleggel kezdődött, jött ugyan hideghullám, de csak kevés hó hullott. Enyhe volt a február is, márciusban viszont a rügyeket, virágokat megrongálták az éjszakai mínuszok. Amire pedig sok évtizede nem volt példa, hogy az átlaghőmérséklet mind februárban, mind márciusban egyformán 6,4 Celsius fok volt. Emellett száraz is volt ez a két hónap, csak április elején hullott le a nagyon várt csapadék. A nyár száraz volt és forró. Júniusban a havi átlaghőmérséklet, amely a korábbi negyven évben csak nagyon ritkán haladta meg a 20-21 fokot, most 23,3 volt, július ezt majd másféllel meghaladta, akkor, és augusztusban is egyformán 24,7 Celsius volt.

– Az őszről beszéltünk, most viszont a tavaszt idéző időben sokan metszik már a szőlőt.

– Ehhez kedvező a mostani időjárás, mégis kár, hogy ezt teszik. Ugyanis január végéig mélynyugalomban vannak a fás növények, így a szőlő is, még menne vissza a tápanyag a vesszőkből a gyökerekbe. Viszont, ha azokat most lemetszik, tavasszal a rügyfakadást követően vontatott lesz a megindulás, mert csak az újonnan termelődő tápanyagból tud a növény létezni, a levágott vesszőkben lévőt nem tudja hasznosítani. A Vince napi fordulóig nyugalomban kellene hagyni a szőlővesszőket.

– Mondták a régi gazdák, amit a természet elront, az helyre is hozza. Áll ez a bölcselet ma az időjárásra?

– A régi gazdák idejében ez gyakran megállta helyét. Akkor jobban lehetett kalkulálni, következtetni, hogy már kétszer hideg, vagy meleg volt egy időszak, harmadszor nem lesz ugyanolyan, az utóbbi tíz évben viszont sorozatosan ismétlődnek hasonló időszakok. Utoljára 2011-ben volt hideg november, akkor 2,7 fok volt a havi átlaghőmérséklet, az utána következő években a tavalyi 7,3 fokkal a hűvösebbek közé tartozott. Nehezebben lehet következtetni – nem jósolni – a statisztikai adatokból arra, hogy mi várható.