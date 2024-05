Csütörtökön folytatódik a napos-gomolyfelhős idő, majd menetrendszerűen megérkeznek a záporok, zivatarok is. Lassú áthelyeződésük miatt elsősorban felhőszakadás fogja őket kísérni. Többfelé élénk lesz az északi-északnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. 22-28 fok várható, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb lehet.

Pénteken is marad a fülledt, többfelé záporokkal és zivatarokkal tűzdelt idő, helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani is. A déli-délnyugati szél több helyen élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.

Forrás: köpönyeg.hu