Közel ötvenen neveztek a Rollover névre keresztelt versenyre, köztük Tolna megye képviseletében két dombóvári hivatásos és egy kurdi önkéntes tűzoltó: Csikos Bence őrmester, Gulyás István főtörzszászlós és Nagy Kornél önkéntes tűzoltó. A kitartó felkészülés meghozta az eredményét, hiszen Gulyás István korosztálya mellett az abszolút versenyt is megnyerte, Csikos Bence korosztálya legjobbja lett, míg Nagy Kornél a harmadik helyen zárt.

A 14 emelet magas lakóépület lépcsőházában kijelölt útvonalat teljes védőruházatban és légzőkészülék használata mellett kellett teljesíteniük a tűzoltóknak. A versenyzők dolgát további feladatok is nehezítették: a földszinten egy speciális ajtószerkezetet kellett kinyitniuk egy akkumulátoros feszítő segítségével, több szinten is tömlőt kellett szerelniük, a célvonal előtt pedig egy 80 kilogrammos bábut is menteniük kellett. Mindezek az előírt szabályok betartása mellett a dombóvári tűzoltóknak sikerült a leggyorsabban.