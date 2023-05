A Tamási Rendőrkapitányságon a napokban tartották meg a járásban működő polgárőregyesületek és a rendőrség évértékelő ülését. Az értekezlet első felében, dr. Kuti István r. ezredes városi rendőrkapitány, valamint az érintett szakterületek vezetői értékelték a térség bűnügyi, rendészeti és közlekedésrendészeti helyzetét.

A résztvevők magas szintűnek minősítették a közös szolgálatokat, valamint a korábban vállalt és elvégzett feladatokat is. Ezt követően Széles János, a Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke tájékoztatta a megjelenteket, a szervezet előző évi működéséről és tevékenységéről. Az értekezleten az idei év főbb feladatait is megvitatták.

A felek megállapodtak abban, hogy továbbra is előtérbe helyezik a közös szolgálatok hatékony megvalósulását, a polgárőrgépjárművek igénybevételével történő együttes feladatellátást. Az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt helyeznek a külterületek és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértőinek kiszűrésére.

E körben több szomszédos egyesület nagyobb létszámban, együttes közös szolgálatot is vállalt. A résztvevők megegyeztek abban is, hogy a jövőben a veszélyeztetett korcsoportokat is közösen keresik meg a megelőzési tevékenységük során.