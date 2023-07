A múlt hétvégi verseny helyszíne a Miskolci Egyetemi Sportközpont atlétika pályája volt. Köves Péter, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy ifjúsági kategóriában a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a bátaszéki Cikádor Főnix Egyesület egy-egy leánycsapattal, a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy fiúcsapattal indult, míg a felnőtt kategóriában a Cikádor Főnix Egyesület és a Bölcskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület egy-egy csapata sorakozott fel a rajtvonalnál. A fiatalokra akadálypálya és 400 méteres váltófutás, míg a felnőttekre oltási gyakorlat és váltófutás várt.

Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke a Tolna vármegyei csapatoknak gratulál. Fotó Fotó: TVKI

A csapatok a rekkenő hőségben is kitűnően teljesítettek, minden részmozzanatból visszaköszönt a befektetett energia, és az egymás irányába tanúsított türelem. Ezen a versenyen is megmutatkozott az elköteleződés nem csak a tűzoltó hivatás, hanem a közösséghez való tartozás iránt is. Az akadálypályákon és a váltóversenyeken is összehangoltan teljesítettek a csapattagok. Ennek megfelelően szép eredmények születtek.

Ifjúsági Fiú kategóriában második helyezést ért el a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület fiúcsapata, míg a lányok mezőnyében a bátaszéki Cikádor Főnix Egyesület a negyedik, a Gyönki Önkéntes Tűzoltó Egyesület a hatodik helyezett lett. A Bölcskei Önkéntes Tűzoltó Egyesület szintén a hatodik lett, a Cikádor Főnix Egyesület csapata pedig a nyolcadik helyen végzett az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek Férfi kategóriájában.