Esősre, borongósra fordult az idő, megváltoztak a látási és az útviszonyok, ezzel együtt pedig a sokaknál a sötétebb árnyalatú ruhadarabok kerültek elő, az élénk, feltűnő színűek helyett.

Ennek megfelelően az ORFK Országos Baleset-megelőzési Bizottsága a „Látni és látszani 2023” baleset-megelőzési kampány részeként november első péntekére idén is meghirdette a Light Friday elnevezésű programját. Az eseményhez a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a vármegyei baleset-megelőzési bizottság is csatlakozott. Az akció lényege az volt, hogy a rendőrök felhívják a figyelmet az őszi és téli közlekedésre való átállás veszélyeire, a látni és látszani elv fontosságára.

A városi rendőrkapitányság és a vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedési munkatársai a Tartsay Vilmos utcában várták a közlekedőket, és a szakadó eső ellenére sokan álltak meg néhány szó erejéig, hogy az egyenruhásokkal beszélgessenek a láthatóság fontosságáról. A rendőrök a gyalogosan közlekedőknek és a járművekben utazóknak egyaránt adtak a láthatóságot segítő eszközöket: fényvisszaverő mellényt felnőtt és gyerek méretben, karpántokat, kerékpáros lámpákat.

Mindenki örömmel fogadta az apró ajándékokat. Az egyik megkérdezett hölgy elmondta, hogy ugyan többnyire autóval közlekedik, de mindig tart magánál láthatósági mellényt, hogy szükség esetén magára tudja azt ölteni. A most kapott daraboknak is hasznát veszi, a lányának is ad belőle. Arról is beszélt, hogy autósként többször tapasztalta már, hogy esős időben, sötétedéskor nehezebb észrevenni a gyalogosokat, a kivilágítatlan bicikliseket, a balesetmegelőzés érdekében ezért is tartja fontosnak a fényvisszaverő eszközök használatát.

Szabácsy Szabolcs rendőr alezredes, a Szekszárdi Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályának vezetője elmondta, hogy egyre többen tudatosan magukra veszik ezeket, így nem hiábavaló a figyelemfelhívó akció. Arra biztatja a gyalogosokat, a kerékpárosokat, hogy ne szégyelljék a láthatósági eszközük viselését. A gyerekek számára már számos kiegészítő rendelkezésre áll, így ezeket érdemes a ruhájukon, a táskájukon elhelyezni a biztonságuk érdekében.