Az értekezleten közel negyven tűzoltó, illetve a vármegyei hivatásos tűzoltó-parancsnokságok parancsnokai vettek részt.

Az egyeztetést dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében a hivatásos tűzoltóságok és az önkéntesek együttműködésének jelentőségét hangsúlyozta, kiemelve a február 4-i, és 5-i szeles időjárás okozta 379 esemény felszámolását, amelyben az önkéntesek a hivatásos tűzoltóegységgel karöltve siettek a lakosság segítségére.

Az első előadó Horváth Tamás, a Szent Flórián Alapítvány kurátori elnöke volt, aki az éves tevékenységükről, a következő időszak terveiről beszélt. Őt Bán Attila tűzoltó ezredes, tűzoltósági főfelügyelő követte, aki az önkéntes tűzoltók részére meghirdetett pályázat tapasztalatait ismertette.

Az ifjúságnevelésben meghatározó szerepet tölt be a bonyhádi Gróf Széchenyi Ödön diáktűzoltó verseny, amelyet idén a huszadik alkalommal rendeztek meg. Az idei verseny és a korábbiak történetét Miklós Roland, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke összegezte. Majd Müller János, a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tiszteletbeli parancsnoka a szintén nagy múlttal rendelkező kurdi Tűzkakas diáktűzoltó verseny eddigi 18 évét idézte fel. Az idei Melinda Kupa versenyein rekord számú gyerek vett részt. Az általános iskolás diákokat megcélzó versenysorozat sikereiről Storcz Gábor, a bátaszéki Cikádor Főnix Egyesület elnöke és Füzesi Müller Györgyi, a Kurdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja számolt be. Nagy büszkeség, hogy a két egyesület egy közös csapattal indulhat 2024-ben az olaszországi diákolimpián. Egy megújuló önkéntes tűzoltó egyesület is bemutatkozott. A Teveli Önkéntes Tűzoltó Egyesületről Nagy Zoltán elnök beszélt, kiemelve, hogy sok iskolást sikerült megnyerni a tevékenységüknek.

Újabb egy évig Tolna vármegyében őrizhetik a Magyar Tűzoltósport Egyesület vándorkupáját, az után ugyanis, hogy tavaly Gulyás István dombóvári hivatásos tűzoltó lett az összetett bajnok, idén egy kurdi önkéntes tűzoltó, Nagy Kornél végzett az élen a négy lépcsőfutó verseny összesített eredménye alapján. Ő és a Faddi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviseletében Szalai Ákos beszélt a versenysorozat kihívásairól.

Az utolsó előadó Köves Péter tűzoltó főhadnagy, az igazgatóság szóvivője volt, aki az önkéntes és önkormányzati tűzoltók idei megjelenéseit mutatta be.