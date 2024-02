Másodfokon folytatódott a Szekszárdi Törvényszéken annak a férfinak az ügye, aki trófeák eltulajdonításával több százezer forintos kárt okozott az egyik vadásztársaságnak.

Otthonába vitte a bika fejét a trófeával együtt

Dr. Bajusz János sajtótitkár elmondta, hogy a vádlott golyós lőfegyverek tartásához szükséges engedéllyel és fegyverekkel rendelkezik, 8-10 éve tagja egy Tolna megyei vadásztársaságnak. Az elsőfokú ítélet szerint 2018. szeptember 15-én vadászat közben meglátott egy lőtt sebzésű gímszarvas bikát, amelyet egyészségügyi okokból lelőtt. Ezt követően az állat fejét levágta, és az előírásoknak megfelelően elhelyezte a testében a beazonosításhoz szükséges eszközt, a krotáliát, majd a hűtőházba vitte. A férfi a kilövést, annak helyszínét és a krotáliaszámot a beírókönyvbe bejegyezte, azt azonban nem, hogy az elejtés egészségügyi okból, sebzett szarvasra történt. Az állat fejét a trófeával együtt otthonába vitte, így jogtalanul eltulajdonította. A vadásztársaságnak ezzel 600 ezer forint kárt okozott.

Dámszarvas és őzbak fejet is lopott

Később, 2020 novemberében a férfi a vadásztársaság területén talált egy elhullott őzbakot, amelynek fejét levágta, otthonába vitte, azt a trófea megszerzése érdekében szintén jogtalanul eltulajdonította, ismételten 600 ezer forintos kárt okozva. Egy korábbi esetet is felróttak neki, 2017-ben ugyanis, amikor közfoglalkoztatottként dolgozott az egyik megyei erdészetnél, talált egy elpusztult dámszarvasbikát. Az elhullott állat fejét levágta, hazavitte, holott a talált trófeát a munkáltatója felé be kellett volna szolgáltatni, így ismét lopást követett el. Munkája során további három dámszarvasbika lapátot is talált, amelyeket szintén jogtalanul eltulajdonított. A vádlott ezzel összesen 419.250 forint kárt okozott.