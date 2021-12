Nem mindenki talál rá könnyen a saját útjára. Cs. Vasváry Ibolya jogi tanulmányokat folytatott Pécsen, amikor rádöbbent, hogy neki a festőállvány mellett a helye. Korábban is készített már tusrajzokat, festményeket, portrékat, tájképeket, sőt fel is vették a képzőművészeti főiskolára, de családi okok miatt el kellett mennie dolgozni. A félbehagyott tanulmányokat később folytatta, és tanítói, rajztanári, jogi diplomát is szerzett.