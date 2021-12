A tavalyi, a járvány miatt kényszerűségből rendezett online aukció a várakozáson felüli sikert aratott. Akkor összesen kétszázhúsz felajánlást bocsátottak árverésre, és több mint egymillió forint folyt be. Idén jóval több, 323 tételre lehet majd licitálni. Lesz lehetőség egyebek mellett helyi és szekszárdi borokat vásárolni, könyveket, kiadványokat venni. Kilencven kézműves tételt ajánlottak fel magánszemélyek, közel százötvenet pedig összesen hatvannégy helyi és környékbeli vállalkozás. Ezen tételek között a szolgáltatásoktól a tartós élelmiszerekig sok minden szerepel. Sportolók, művészek, közéleti személyiségek és az akciót szervező szervezetek is adakoztak. Néhány különlegesebb tétel: Korda György által dedikált pókerkártyacsomag, Fiola Attila és Szalai Attila meze, Halott Pénz-koncertjegy és dobverő, Chelsea-mez Lukaku szignójával, dr. Müller Cecília által dedikált maszk és nyunyóka, Ambrus Attila (Viszkis) készítette kerámia, a Konyhafőnök című tévéműsor köténye. Székelyi Anikó elmondta: nagyon örömtelinek tartja, hogy ilyen sokan tettek felajánlást, jó szívvel, jótékony cél érdekében, az adakozók 90 százaléka pedig tolnai. Licitálni a Családsegítő Központ Tolna Facebook-oldalon lehet, a Jótékonysági árverés 2021 csoportban. Ide már lehet is regisztrálni. Az árverés kedden, november 9-én kezdődött, és november 16-án, 16 órakor zárul. A befolyó összegből csomagokat állítanak össze, amelyeket karácsony előtt eljuttatnak a rászorulókhoz.