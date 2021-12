– A térségi útfelújítások részeként készült el ez a beruházás is – emelte ki a témában tartott sajtótájékoztatón Süli János. A paksi atomerőmű bővítéséért felelős miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője hozzátette, az ő térségében 113,8 kilométer hosszban, 22 milliárd forint értékben valósulnak meg útfelújítások. Arra is kitért beszédében, hogy bár nem ebből a keretből, de a Kalocsát és Paksot összekötő új Duna-híd is épül. Az ütemezés szerint 2024 első negyedévében adhatják át – de ha kedvező, egyenletes lesz a vízállás akkor még előbb is.