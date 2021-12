A Paks Pont továbbra is együttműködik a város intézményeivel, de emellett megvásárolhatóak itt a helyi járatra szóló bérletek is a nyitvatartási időben, hétköznap 9-től 17 óráig. Az irodát külföldi látogatók is felkereshetik, hiszen az irodavezető angolul és oroszul is segítséget, tájékoztatást tud adni a betérőknek.