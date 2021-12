– A háromnapos akció keretében csaknem 1,5 tonnányi tartós élelmiszert gyűjtöttünk a szekszárdi Tesco Hipermarketben az őcsényi rászorulók részére. Húsz önkéntes segítségével valósult meg a gyűjtés, akik közt közösségi szolgálatot végző diákok is voltak. Az önkéntesek munkáját és az adakozók felajánlásait ezúton is szeretnénk megköszönni – mondta el lapunknak Árvay László, önkéntes szervező. Az adományokat az Őcsényi Református Egyházközség önkéntesei csomagolják be a rászoruló családok számára, amit még karácsony előtt szeretnének is eljuttatni hozzájuk. Ennek az anyagi hátterét az egyházközösség és a helyi önkormányzat biztosítja majd.