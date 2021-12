Bonyhádon, Dombóváron is beadatják

Dombóváron és Bonyhádon is működik oltópont a hét folyamán. A Bonyhádi Kórház és Rendelőintézetben minden nap 7–19 óra között, a Dombóvári Szent Lukács Kórházban szintén naponta reggel 7 és este 19 óra között várják a lakosságot. – Szerencsére nem kellett sokat várni, bár az elsők között érkeztem. A harmadik oltásomat kaptam most meg, Pfizert kértem, és az első kettő is az volt – mondta el egy 32 éves bonyhádi férfi. Bonyhádon is sokan veszik fel az akcióhétnek hála a Covid–19-vakcinát.