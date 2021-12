Az I. Béla Gimnáziumban 17. alkalommal rendezik meg a kétnapos Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Versenyt, amelynek 37. éve ad otthont Szekszárd. A ma elkezdődött megmérettetés szervezői ezúttal is a jövő IT-menedzsereit keresik, akik a saját terméküket, fejlesztésüket mutathatják be egy cégvezetőkből, IT-szakemberekből, tanárokból és marketing szakemberekből álló zsűrinek. A versenyen általános- és középiskolások, valamint 20. életévüket még be nem töltött egyetemisták vesznek részt, akik magánszemélyként és csapatokban egyaránt indulhattak. A szervezők szerint ez a verseny más, mint a többi: nem egyszerűen a programozási tudást, a megszerzett ismereteket kell bizonyítani, hanem a fejlesztők, startup-alapítók világában nélkülözhetetlen kreativitást és előadói képességeket is. A kiírásban megfogalmazták, hogy elsősorban a művészi ambíciókkal rendelkező, de a digitális világban is otthonosan mozgó profi versenyzők jelentkezését is várják. Természetesen a verseny eredményhirdetéséről is beszámolunk majd.