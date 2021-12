Közterületek karbantartására való eszközöket szereznek be

A településszépítés eszközparkjára is ráfér a korszerűsítés időről időre. Kedvező elbírálásban részesült az ezt célzó pályázat is. A közterületek karbantartása a jövőben könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban megy majd. Nyertek 15 millió forintot. Az eszközbeszerzés most van folyamatban. Ezek a következők: egy haszongépjármű, egy utánfutó, egy láncfűrész, egy fűkasza, két fűnyíró traktor valamint egy áramfejlesztő.