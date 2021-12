Rövid távon új inkubátorra lenne szükségük, aminek darab ára körülbelül másfél millió forint, de szeretnének modernebb újraélesztő asztalt is, aminek ára közel ötmillió forint, és tervezik tíz darab légzésfigyelő, úgynevezett „apnoe-párna” beszerzését is, amiknek a kórházi használatra megfelelő eszközök darab ára körülbelül ötvenezer forint. Úgy gondoltam, hogy mi itt helyben biztosan össze tudunk gyűjteni legalább egy inkubátorra való összeget, ezért indult egy jótékonysági licit, a pénzadományok gyűjtése mellett. Ilyen módon azok is segíteni tudnak, akik pénzösszeggel nem tudják támogatni a kezdeményezést – mondta el a gyűjtés szervezője.