A szellemiség mit sem változott

A múlt század második felében a belgyógyászat kezdett specializálódni, ekkor ahogy a fentiekből is látható, az osztályokon belül alakultak ki a különböző szakmaprofilok, majd ennek az évszázadnak az elején a tudásmennyiség bővülése és a technikai feltételek szélesedése miatt e szakmák önállósodtak, le is váltak a belgyógyászatról. Így a IV. Belgyógyászati osztályból kivált először az onkológia (dr. Tóth Antal vezetésével), majd a hematológia is (dr. Tóth Antal, később dr. Sziládi Erzsébet vezetésével). Az osztály profilja így a diabetológia és neuroendokrinológia maradt dr. Sudár Zsolt irányításával.

Időközben a kórház szervezeti változásait követve, az egykor IV. számú Belgyógyászati Osztályból két jogutód szervezeti egység alakult, a diabetológiát, endokrinológiát és anyagcsere-betegségeket kezelő III. Belgyógyászati Osztály és a hematológiai profilt megtartó Hematológiai Osztály.

Ez az átalakulás azonban mit sem változtatott azon a szellemiségen, amely az osztálynak a kezdetektől sajátja volt.