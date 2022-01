Hőgyészi Agrokémiai Kft.: – A körülményekhez képest sikeres évet tudhatunk magunk mögött – adott tájékoztatást Kőszegi László tulajdonos.



– Árbevételünket ötmilliárd forinttal, mintegy tizenöt százalékkal növeltük. A járványhelyzet kezelése 2020-ban több gondot okozott, mára a munkaszervezet megtanult együtt élni a megváltozott feltételrendszerrel. Az elmúlt év jelentős kihívásaira – ilyen volt a műtrágyapiaci árrobbanás, valamint a terményárak rendkívüli mértékű emelkedése – jól reagált a cég.



Helyes döntésekkel, megfelelő készletezéssel jól tudtuk szolgálni partnereink és a magunk érdekeit is. Ily módon a Hőgyészi Agrokémiai Kft. változatlanul stabil, likvid és megbízható. A csapat erős és elkötelezett, fluktuáció nincs. Az év nagy történése volt, hogy beüzemeltünk egy kétezer köbméteres nitrosoltároló és -ke­zelő komplexumot, korszerű fejlett technológiai elemekkel, amely tovább erősíti pozíciónkat és a vevőink magas színvonalú kiszolgálását.



Az idei esztendő nehéznek ígérkezik. Az infláció, az input árak drasztikus növekedése miatt nehéz tervezni. Még nem tudhatjuk, hogy a termelőknél milyen ráfordítás-hozam viszonyok közepette alakul ki az egyensúly, és ez milyen hatással lesz a gazdálkodásunkra. Jelentősek a jogszabályi változások. Ezek közül is számunkra meghatározó a növényvédőszer-kivonások fokozott üteme.



Mindent egybevetve bízunk a versenyképességünk megtartásában, abban, hogy a nehézségeket idén is le fogjuk küzdeni. Ehhez adott a megfelelő felkészültség, a jó csapatmunka.



Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Igazgatósága, Szekszárd: – A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara aktív évet zárt 2021-ben országosan és megyei szinten is – állapította meg Vendégh Edit elnök.



– Mint az élet minden területére, a mezőgazdaság, élelmiszeripar mindennapjaira is jelentős kihatással volt a koronavírus-járvány. Igyekeztünk megtenni mindent azért, hogy tagságunkat minél kisebb hátrányok érjék ebben az időszakban, és a kollégáink elérhetőek legyenek, ez úgy vélem, sikerült is. Tagságunk magas színvonalú kiszolgálása érdekében falugazdász-hálózatunk szervezetten végezte egész évben a munkáját. Idén is az egységes támogatási kérelmek közel hetven százalékát – a több mint 5000 beadott kérelemből mintegy 3550-et – a kamarai falugazdászok adták be. A kamara immár hetedik éve látja el a helyi földbizottsági feladatokat.



A megyében 104 Települési Agrárgazdasági Bizottság van, melyeknek több mint 650 bizottsági tagja vesz részt az eljárásokban. Idén a földbizottsági állásfoglalások száma meghaladta a 3000 darabot. A kamara által nyújtott szolgáltatások bővültek a gabonabeltartalmi vizsgálattal, valamint továbbra is biztosítjuk a felnőttképzési tanfolyamokat, tápanyag-gazdálkodási terv készítését, laboratóriumi talaj- és növényvizsgálatot, továbbá agrárbiztosítások közvetítését.



Fontos társadalmi szerepvállalásunk a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program megyei adománygyűjtésének koordinálása. Idén 91 gazdálkodó adakozásából 9,4 tonna búza gyűlt össze.



Panteon Kegyeleti Kft., Szekszárd: – Gazdaságilag kedvező évre tekinthetünk vissza, bár jelentős volt a bér- és egyéb költségeink növekedése – mondta Nyakas Gábor ügyvezető.



– Vállalati szempontból a pandémia létszámproblémákat, ebből adódóan szervezési nehézségeket okozott. Humánerőforrás tekintetében nem volt változás az előző évekhez képest, nagyobb fejlesztés nem történt. A 2022-es évtől cégünk stabil gazdasági eredményt vár. Nem tervezünk létszámleépítést, avagy -bővítést. A beruházásokat tekintve az infrastruktúrát, a járműparkot kívánjuk fejleszteni.



A továbbra is fennálló járványveszély miatt minden területen fokozott a higiéniai odafigyelés, dolgozóinknak megfelelő védőeszközöket biztosítunk.