– A tudomány rohamos fejlődését már egyre nehezebb átlátni – mondta dr. Kacsala Norbert. – Az elmúlt három évben a vakcinatudomány többet fejlődött, mint százötven év alatt összesen. Diplomás, képzett emberként is nehéz követni az eredményeket, ez természetesen magával hozhat egyfajta idegenkedést is. Kelet-Európában jellemző a központi hatalom iránti bizalmatlanság is. Egy olyan térség, mely megszenvedte a csernobili katasztrófát, mely előtt a hatalom mindvégig azt kommunikálta, minden rendben, nehezen hisz már a felülről érkező javaslatoknak – tette hozzá a szakember.



– Az is nehezítő tényező, hogy nem látható a hatásmechanizmusa, s amikor valaki oltás után is megbetegszik, abból lesz hír, ha súlyossá válik az állapota, vagy ha valakinél kialakul egy súlyosabb mellékhatás, hiába rendkívül alacsony az esélye. Annak viszont nincs hírértéke, ha valaki nem lett beteg az oltás után, vagy ha enyhe tünetekkel vészelte át a fertőzést, ez sajnos igen káros tud lenni – állapította meg az orvos.



– Az is okozhat ellen­érzést, hogy tűvel adják be az oltást, mely pszichológiai szempontból is ijesztőbb, mint ha egy gyógyszert szájon át veszünk be – tette hozzá. – Az oltásokkal szemben más elvárásokat fektetnek le sokan, mint a szájon át szedett gyógyszerekkel, megfigyelhető egy kettős mérce. Néha előfordulhat súlyos mellékhatás a nap mint nap szedett fájdalomcsillapítók vagy antibiotikumok esetében is, ezen a legtöbben mégsem aggódnak, az oltástól viszont százszázalékos megbízhatóságot várnak el – elemezte a helyzetet a szakember.



– Végül pedig előfordulhat a vakcina szükségességének elhessegetése amiatt is, hogy egészséges embereknek kellene felvenniük, s szükségtelennek érzik emiatt, pedig pont, hogy ezen állapot fenntartása a cél. Sajnos, amikor valaki súlyos beteg lesz, akkor már késő – mondta dr. Kacsala Norbert.



– Érthető, hogy tartunk az oltástól, a vírus eredete is bizonytalan sokak előtt. Az orvosi szakma azonban egyértelművé tette az oltakozás fontosságát. Azokat, akikben maradtak ellen­érzések, nem mi fogjuk tudni meggyőzni, hanem a barátok, ismerősök, családtagok. Ezért fontos, hogy megosszuk egymással az oltással kapcsolatos pozitív tapasztalatainkat! Mondjuk el, ha oltottként tünetmentesen estünk át a fertőzésen, vagy ha semmi komoly mellékhatást nem okozott számunkra a vakcina. Ha csak egy embert sikerül is megmentenünk ezáltal, akkor már megérte – összegzett a háziorvos.