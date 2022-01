Az év első tíz hónapjában összesítve 11 százalékkal volt jobb az építőipar teljesítménye, mint 2020 januárja és októbere között.

Épületből 19,7, egyéb építményből pedig 9,7 százalékkal több készült tavaly, mint egy évvel korábban, ez derült ki a KSH friss adataiból. Új szerződésből azonban már 3,7 százalékkal kevesebbet kötöttek, mint egy évvel ezelőtt. A legfrissebb cégadatok szerint az építőipari szektor növekszik a legdinamikusabban: csak a múlt év szeptember végéig majdnem 5800 új építőipari céget alapítottak, ami 40 százalékos növekedést jelent a 2020-as évhez képest.

Az aktuális mutatók szerint Magyarországon jelenleg mintegy 56 ezer építőipari vállalat működik, igaz, az örömbe némi üröm is vegyül: ebben a szegmensben történik a legtöbb megszűnés és a legtöbb felszámolás is.

Tolna megyében az építőipar termelési értéke folyamatosan nőtt, míg 2005-ben 19 milliárd forint körül volt, addig ez 2020-ban 45 milliárd forint. Ugyanakkor az új szerződések száma jelentősen csökkent itt is.

Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója kérdésünkre elmondta, a tavalyi év nagyon jól sikerült, fennállásuk legnagyobb árbevételét érték el. Ennek oka, hogy a cégük alapvetően az unió által finanszírozott közbeszerzéseket valósítja meg, és az adott ciklus végén mindig felgyorsulnak a munkák. Ugyanakkor most éppen ennek a „levét” isszák, vagyis várakozási időszakban vannak, hiszen a következő ciklus még nem kezdődött el, tette hozzá a vezérigazgató.

Nagy gondot jelentenek a napi munkában a hiányszakmák, így a villanyszerelő, az asztalos, az ács, a burkoló mind nagyon keresett. De segédmunkásból sincs elég. A fizikai, építőipari oktatásra nagy az igény, vannak is képzések, bár a Covid-járvány miatt volt egy kis visszaesés.



A statisztikai hivatal adatai szerint évről évre csökken az építőipari cégek új szerződéseinek száma. Míg 2017-ben 305 új szerződés jutott egy társaságra, addig 2019-ben 116, tavaly pedig 106. Sajnos a kontármunka-károsultak aránya is nőtt, 34 százalék volt az elmúlt egy évben. Az átlagos kár­összeg 753 ezer forint. Nem meglepő, hogy alacsony szintű a lakosságnak az építőiparba vetett bizalma.



Az elmúlt egy évben építkezők és felújítók egyharmada szenvedett el valamilyen kárt nem hozzáértők miatt Magyarországon. Ez a megnövekedett igény miatt van, kevés a szakember és sokan olyan kőművest, szobafestőt, villanyszerelőt is megbíznak munkával, akiknek erről nincs papírjuk, legfeljebb némi gyakorlatuk.