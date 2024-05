A nemzetközi hírű, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas csapat első állomásként a délelőtt folyamán a Babits Mihály Általános Iskolában lépett fel. A tornateremben közel háromszáz tanuló merülhetett a magyar népzene kincs ősi rétegeibe. Sipos Mihály (hegedű), Hamar Dániel (bőgő), Mester László (kontra) és Porteleki László (hegedű) azonban nemcsak zenélt és énekelt.

A kvartett tagjai bemutatták az általuk virtuóz módon megszólaltatott hangszereket is. S azt is megemlítették, hogy vármegyénk is büszke lehet olyan együtteseire, mint amilyen például a Bogyiszlói Zenekar, akiktől sokat tanultak. Nagy sikert aratott a csujogatás, valamint a közös éneklés is. A kisdiákok lelkesen zengték együtt a Muzsikással a Hej, Dunáról fúj a szél, illetve az Érik a szőlő, hajlik a vessző kezdetű népdalokat.

– A Muzsikás most első alkalommal vendégeskedett nálunk – mondta el lapunknak Botos Ilona igazgató. – De remélem, nem utoljára, hiszen népzenéjükkel, történetekkel, érdekességgel fűszerezett ismeretterjesztő koncertjükkel maradandó élményben részesítették a gyermekeket és pedagógusokat egyaránt.

A vármegye székhelyére tett túra azonban ezzel még nem ért véget, hiszen a Muzsikás a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskolában is bemutatkozott, természetesen ugyancsak nagy érdeklés mellett és óriási sikerrel. A négyes itt két alkalommal is a húrokba csapott. Délelőtt 11 órától az alsósok, 12 órától a felsősök rendszeres tapsa mutatta, hogy a népzene is mindenkié és énekelni öröm.