– A múlt és a történelem kijelölte az utat, ami a jelenben is értéket teremt – ezt már Horváth István hangsúlyozta beszédében. A térség országgyűlési képviselője humorosan megjegyezte: a sörpadok, amelyeken most helyet foglalunk azt is szimbolizálják, hogy nem dőlhetünk hátra, van még feladatunk a jövőre nézve!