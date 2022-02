A kutyáknál is február végétől és márciusban megkezdődik, illetve zajlik a szaporodási időszak, amikor a kanok, de néha a szukák is hajlamosak elkóborolni a potenciális párok felkeresésére. Ez nyilvánvalóan nekik is stresszforrás, hiszen verekedéssel, éhezéssel, idegen helyeken való kóborlással jár. Mindez azonban a természetes élet része, és az állatok később kiheverik a megpróbáltatások következményeit.