Oltalom alá azonban csak a vadon élő növények tartoznak, a kertünkben termesztett virágokat nemcsak leszedni, hanem – engedéllyel – még árusítani is lehet. A saját ültetvény meglétét természetesen ellenőrzi a hatóság az engedély kiadása előtt. A hóvirág árusításával kapcsolatos alkalomszerű ellenőrzéseket megyénkben a Tolna Megyei Kormányhivatal végzi. Tőlük lehet kérni az engedélyt is. A vadon termő hóvirág évek óta védett növény. A szigorításnak és az oltalomba vételnek komoly oka volt: a mutatós virág korábban igen nagy népszerűségnek örvendett, természetjárók és az utcán is árusító nénikék szedték nagy lelkesedéssel.