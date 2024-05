Óriási meglepetéseket hozott az idei sznúker-világbajnokság, hiszen a sportág legnagyobb sztárja, Ronnie O’Sullivan már a negyeddöntőben kiesett, így elesett az idényen belüli tripla, valamint a nyolcadik világbajnoki cím lehetőségétől, míg a világelső Mark Allen már korábban búcsúzott – írta meg a Magyar Nemzet.

Az angol Kyren Wilson játszik a walesi Jak Jones ellen a sznúker-világbajnokság döntőjében az angliai Sheffieldben 2024. május 6-án

Fotó: Mike Egerton / Forrás: MTI/AP/PA

Furcsa közjáték még az elődöntőben

A legjobb négy közé csak egy korábbi világbajnok jutott el Stuart Bingham személyében, de ő is elbotlott a finálé küszöbén egy egészen furcsa szituációt követően. A 2015-ben világbajnoki címet szerző Bingham a Jak Jones elleni mérkőzésen a 29. frémben kulcsfontosságú hibát vétett, amelyben nagy szerepe lehetett annak, hogy közvetlenül az angol játékos lövése előtt az egyik néző hangosan köhögött. A mérkőzés játékvezetője, Marcel Eckardt ezt követően azonnal odament a tömeghez, hogy felelősségre vonja a tettest, aki megzavarta Binghamet – olvasható az Origo oldalán.

A játék folytatódott, Jones letakarította az asztalt, megnyerte a döntő frémet, ezzel kiejtve Binghamet. A mérkőzést követően a legyőzött elismerte, hogy az egész mérkőzésen gyenge teljesítményt nyújtott.

A döntőt így a 12. kiemelt és az egész tornán nagyszerűen játszó Kyren Wilson, valamint a világranglista 44. helyén álló, a selejtező harmadik fordulójából induló Jak Jones vívta.

Egykapus finálé

Wilson egyszer volt már világbajnoki döntős, de a 2020-as fináléban simán, 18–8-ra kikapott Ronnie O’Sullivantől, ezúttal viszont ő volt az esélyes, Jones hiába vert ki két korábbi vb-győztest is a döntő felé vezető úton (Judd Trumpot és a már említett Binghamet). A vasárnap kezdődött döntőben Wilson az első szakasz után 7–1-re, majd a következő etap végén már 11–6-ra vezetett. A hétfői folytatásban a tavalyi vb-n negyeddöntőig jutott Jones kétszer is felzárkózott három frémre, de igazán nagy nyomás alá nem tudta helyezni az angolt. Wilson a hajrában már láthatóan meghatódottan játszott, és a 18–14-es győzelme után el is sírta magát.

Családi drámák

Az angol játékos a vb előtt fedte fel, milyen családi drámán mentek keresztül: az őt a vb-döntő helyszínén is támogató felesége, Sophie agyvérzést kapott és epilepsziát is diagnosztizáltak nála. Ma már jobban van, de a betegsége lelkileg megviselte a két gyermeket nevelő családot. Wilson édesapja is beteg, sclerosis multiplexben szenved, bottal jár.

Hétfő este azonban mindannyian boldogan ünnepeltek, talán még Wilson fia is meggondolja magát. A vb előtt ugyanis, amikor megkérdezték, kit tart a legjobb sznúkerjátékosnak, Judd Trumpot nevezte meg...

Wilson a győzelemért 500 ezer font, azaz több mint 226 millió forint pénzdíjat kapott.

A legfrissebb világranglistán Wilsont a karriercsúcsot jelentő harmadik helyen jegyzik majd Mark Allen és Judd Trump mögött.