Jelenleg is van egy zöldfelületet karbantartó csoportja az önkormányzatnak – mondta a város főkertésze. Most ennek létszámát bővítik, mert a több mint egymillió négyzetméter zöldfelület, a virágos részek gondozása mellett, a fák, cserjék gondozása több embert kíván. Azt is megemlítette, hogy Szekszárd 2003-óta részt vesz a virágos város versenyben, s a korábban kapott elismerések után is szeretnének jó eredményt elérni.