Süli János miniszter felidézte, 2009. március 30-án az országgyűlés 95,4 százalékban támogatta a Gyurcsány kormány előterjesztését a Paksi Atomerőmű bővítéséről. Ma pedig, mintha erre nem emlékeznének. Beszélt arról is, hogy az ukrajnai háború miatt az energetikai kapcsolatok megszakítását is követelik, pedig, folytatta, az ukránok és oroszok között nyolc éve haragban vannak, az ukrán atomerőművek mégis orosz üzemanyaggal működnek. Nemrég egy-két töltetet rendeltek az amerikaiaktól, de az is az orosz dúsított uránból készült.