A város déli irányban bővül, Szőlőhegyen sok régi lakást hoznak rendbe, újakat építenek, és egyre több ott a gyerek. Ezért a lakók kérték, a Fagyöngy és Lugas utca sarkán, egy, a szinte parlagon heverő, évente egyszer kétszer lekaszált részen legyen egy játszótér. El is készült, és csütörtökön reggel Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere és Máté Péter, a körzet önkormányzati képviselője mutatta be a sajtónak a létesítményt.



Bő 14 és fél millió forintért – amelynek kétharmadát pályázaton nyerte a város - a hajdan üres részen hintát, több különféle mászókát éllítottak fel, s a közelben a kerékpárút végén egy pihenőt. A tervezéskor figyelembe vették a gyerekek életkorát. Így telepítettek olyan zárt hintát, amelybe egészen piciket lehet ültetni, de van több nyitott a nagyobbaknak is. A játszótér kész, de a környékén még akad tennivaló, mondta Gyurkovics János. Kell egy átjáró az út menti árok fölé, járda a játékokig, s a lesimított puszta földet a hinták és mászókák körül füvesíteni kell.



Az előzményekről Máté Péter elmondta, az 2019-es önkormányzati választást megelőző kampány során fogalmazódott meg a játszótér igénye, majd az ígéret, hogy megépítteti a város. A közösségi kezdeményezésen alapuló, a vidék gazdasági fejlesztését szolgáló LEADER részét képező Helyi Akciócsoport program során mára el is készült a játszótér, mintegy húsvéti ajándékként a környéken élő gyerekeknek.

Fotó: Mártonfai Dénes

A jövőben lesznek padok is az anyukáknak, és a közelben hamarosan megkezdődik egy újabb munka, a szőlőhegyi óvoda-bölcsőde átépítése, korszerűsítése. Már megvan, hogy ki lesz a kivitelező, s a választást követően sor kerül a munkaterület átadására. Azért akkor, mert, mint korábban, most is ott lesz a szavazóhelyiség, hogy a környéken élőknek ne kelljen messzebb, a Baka iskolába menni szavazni.