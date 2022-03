Ehhez kapcsolódva Kersák Tamás arról is beszámolt, hogy 10 millió forint tartalékkeretről is határoztak, amelyet akkor használnak fel, ha valamelyik csapatnál osztályváltás történik. Felhívta a figyelmet, hogy azok a sport-, illetve civil szervezetek pályázhatnak, amelyek bonyhádi székhellyel, telephellyel, illetve érvényes cégbírósági igazolással rendelkeznek, nincs köztartozásuk, valamint szabályszerűen elszámoltak a tavalyi év működési támogatásának felhasználásával. – Bízunk benne, hogy az önkormányzat által évről évre biztosított támogatás hozzájárul az itt működő szervezetek eredményes és sikeres munkájához – hangsúlyozta Kersák Tamás, aki azt is elmondta, hogy március 18-ig adhatók be a pályázatok elektronikusan, postai úton vagy személyesen.



– A korábbi évek gyakorlatát követve a civil keret felosztására a két bizottsági elnök és a város két alpolgármestere tesz javaslatot a képviselő-testületnek. Míg a sportegyesületeknél a Humán Bizottságé ez a feladat. A képviselő-testület a tervek szerint a március 31-ei tanácskozásán határoz a támogatási keretek felosztásáról – jegyezte meg Kersák Tamás.