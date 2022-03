Sok minden megváltozott az elmúlt évtizedek során, például az első házasságkötés ideje a nők esetében a megyében 1970-ben a 22 éves kor volt, 2000-ben 25, 2010-ben 28, 2019-ben pedig 30 év. Az első válás is viszonylag korán megtörténik, Tolna megye városaiban alig múlnak 40 évesek átlagban a nők – a férfiak 45 évesek – , a falvakban az átlag pedig egy évvel korábbra esik a nőknél és a férfiaknál is. Ugyanakkor folyamatosan nő a házasságon kívül született gyermekek aránya is, míg 1960-ban ez az arány csupán tíz százalék volt, addig 2000- ben már harminc, 2019-ben pedig negyvenhét százalék. Vagyis majdnem minden második gyermek szülei nem házasok, vagy élettársi kapcsolatban élnek.