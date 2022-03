A Sportok Háza múlt évi működéséről szóló beszámolót is elfogadta a testület. A járványügyi helyzet miatt május végéig a létesítményt csak azon egyesületek látogathatták, amelyeknél lejelentett versenyzők voltak, illetve versenyre készültek. A képviselők elfogadták a 2022–2027 időszakra szóló „Mozdulj Tamási” elnevezésű Sportkoncepciót. A Tamásiban működő tizennégy sportegyesületben csaknem húszféle sportág érhető el, a verseny- és szabadidősport létesítmények száma meghaladja a húszat. A város célja, hogy a sport a helyi társadalom, legfőképp a következő generációk életében is jelentős szerepet töltsön be.