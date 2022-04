Potápi Árpád János mindenekelőtt köszönetet mondott a településvezetőknek, hiszen velük – s a megyei önkormányzattal karöltve – sikerült jobb hellyé tenni a megyét. A parlamenti ciklus végén egyértelműen megállapítható, hogy Tolna gyarapodott. Sorra érik egymást a különböző beruházások átadói, amire talán nem is volt példa a magyar történelemben. Államtitkári munkáját illetően elmondta: az utóbbi tizenkét esztendő a nemzetet is megerősítette, s most már büszkén vállaljuk magyarságunkat, identitásunkat. Reményét fejezte ki, hogy a településvezetőkkel újabb négy évig együttműködhetnek majd a térség fejlődése érdekében.



Süli János szerint a legfontosabb, hogy az általuk képviselt települések fejlődjenek. Ebben van segítségükre például a megyei közgyűlés. A miniszter sorra vette, milyen támogatásokkal élhettek a települések, ezek mind jó lehetőségek a projektcélok megvalósítására. Ezt a küldetést szolgálja a nemrégiben létrehozott Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács is.



Süli János szerint a megye adottságai – természeti, kulturális, gazdasági – kifejezetten jók ahhoz, hogy a családok boldoguljanak, s a fiatalok itt találják meg számításukat. Természetesen van feladat bőven, hogy mindez a sikeres régiók szintjére fejlődjön. A legaktuálisabb feladat pedig a paksi bővítés, amely nem csupán az olcsó és biztonságos energiaellátást segíti, hanem a Közép-Duna menti térség és a megye infrastrukturális gyarapodását is.