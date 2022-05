– Közel lakunk a gázágyúval védett területhez, éjszaka szinte semmit nem tudunk aludni. Akkorát szól, mint egy igazi ágyú – mondta decsi olvasónk. – Én megértem, hogy a gazdák védik a területüket, de ez a helyzet hetekig eltart, és a mi éjszakai nyugalmunkat is védenie kellene valakinek. Ráadásul azt mondják a hozzáértők, hogy az őzek, vaddisznók egy idő után megszokják, hogy a durranást követően nem történik semmi rossz velük, így tovább legelik a friss kukoricát. Vagyis a durrogtatás őket nem zavarja, csak bennünket, embereket – tette hozzá panaszos olvasónk.

A polgármesteri hivatalhoz számos bejelentés érkezett ezzel kapcsolatban idén is, tavaly is, hogy tegyen a zaj ellen. Az önkormányzat azonban ebben az esetben nem rendelkezik hatáskörrel, így megtiltani sem tudja a hangágyúk használatát. Sőt, a vadászatról szóló törvény kifejezetten előírja a földhasználónak, hogy tegyen meg mindent a vadkár elhárítása érdekében, s ennek keretében zajjal járó tevékenységet is végezhet.

Mivel a gázágyúval való védekezés nem csak idei probléma, a megye több településén is kialakult eljárás, hogy az adott vadásztársaság is besegít a védekezésbe. A vadászok megerősítik az éjszakai őrszolgálatot, járják az adott területek környékét, hogy elriasszák a vadakat s ne legyen szükség a hang­ágyúk használatára.