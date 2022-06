Franciaország hasonlóan gondolkodik az atomenergia alkalmazásáról, mint hazánk. Ellátásbiztonsági, környezetvédelmi és gazdasági megfontolásból a jövőben is fontos szerepet szánnak neki, vázolta dr. Filvig Géza. A Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás – mint az elnök felidézte – az elmúlt három évtizedben több külföldi tanulmányutat szervezett annak érdekében, hogy megismerje a külföldi jó gyakorlatokat és összevesse azokat az itthoniakkal.

Idén azért esett a választás Franciaországra, mert ott működik Európában a legtöbb reaktor és a jövőben is a nukleáris energiára alapozzák a villamosenergia-előállítást: hat új erőmű építéséről döntés született és további nyolc építését tervezik.

– Közös a két országban, hogy hazánk is az atomenergia alkalmazásával kívánja biztosítani az ország villamosenergia-ellátását, biztonságosan, környezetkímélő és gazdaságos módon. Franciaországban a villamos energia több mint 70 százalékát atomenergiával állítják elő. Ennek köszönhetően az áramtermelésből adódó szén-dioxid-kibocsátás rendkívül alacsony – jegyezte meg dr. Filvig Géza, majd részletesen beszámolt arról, hogy előbb a Blayais atomerőműben tettek látogatást, ahol a paksihoz hasonlóan négy blokk működik.

A nyomottvizes blokkokat negyven éve helyezték üzembe, teljesítményük egyenként 910 MW, készülnek arra, hogy megtoldják még az üzemidőt további húsz évvel. A másodikként meglátogatott Golfech atomerőműben a legmaradandóbb élmény a TEIT elnöke szerint az volt, hogy bemehettek a turbinacsarnokba, ahol éppen a tízévente esedékes főjavítás munkálatait végezték. Itt egyébként két blokk működik, tervben van ugyancsak az üzemidő meghosszabbítása és új egységek építése. Dr. Filvig Géza hozzáfűzte, hogy mindkét erőmű transzparensen működik, komoly hangsúlyt helyez a lakosság tájékoztatására.



A képviselő is fogadta a delegációt

Az üzemeltetők és befogadó térségek kapcsolatáról Szabó Péter, Paks polgármestere beszélt a sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy Blayais-ben a cég és a települések vezetői mellett a térség országgyűlési képviselője is fogadta a magyar delegációt. A Paks térségi települések polgármesterei kicserélték tapasztalataikat francia kollégáikkal az őket érintő támogatáspolitikáról is.

– Kíváncsiak voltunk, milyen körben számítanak érintettnek a települések, milyen módon támogatja az atomerőmű a őket, hogyan tájékoztatják a lakosságot, miként működik a helyi önkormányzat, hogyan épül fel az önkormányzati testület – sorolta a polgármester.

Szabó Péter elmondta, hogy a települések címzett támogatást nem kapnak azért, mert befogadják az atomerőműveket, de pályázati úton pluszfejlesztési forráshoz jutnak, illetve az atomerőművek támogatják a kultúrát, sportot.