A kezdeményezést a hőgyészi Pfeiferné Szatmáry Erzsébet indította el, akinek a kisfia Áron egykori óvodástársa és a legjobb barátja. Az esemény további szervezői: Anczló Zsuzsanna, Száraz Dorina, Száraz Katalin.

– Amióta kiderült, hogy Áron leukémiás, folyamatosan támogatjuk őket. Az édesanyától a süti partin megtudtuk, hogy Áronnak szerencsére negatívak a leletei, de még hosszú az út odáig, hogy teljesen meggyógyuljon. A családnak jelenleg is hetente szükséges Budapestre vinniük a fiút kezelésekre. Ezért is tartottuk a jótékonysági eseményt, hogy ebben is támogatni tudjuk őket anyagilag. Reméljük, hogy Áron hamarosan teljesen tünetmentes lesz – tette hozzá Kovács-Hohmann Berta.

A jótékonysági rendezvényen összegyűlt összeg négyszázkilencvenhatezer-nyolcszázhetven forint, valamint az egy héttel ezelőtti felhívás óta eddig kétszáztízezer forintot utaltak, adományoztak jó szándékú, segítőkész emberek, hogy a kilencéves hőgyészi kisfiú mielőbb meggyógyuljon.

Aki szeretne segíteni az alábbi számlaszámra utalhat: Andóczi-Balog Norbert, 71900089-10012215.