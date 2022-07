Az előző tanévben 380 diákja volt az iskolának, a szeptemberben kezdődőben négyszáznál többre számítanak. A nyolcadik általánost végzettek már beiratkoztak, de még várnak technikusokat és felnőtteket is. A szakács, cukrász, vendégtéri szakember mellett felnőtteknek szóló képzésben például a falusi turizmushoz, falusi vendéglátáshoz, élelmezésvezetéshez szerezhetik meg a szükséges elméleti és gyakorlati tudást 200–800 órás képzés során.

Az iskola feladata 2020 óta a vendéglátáshoz szükséges mellett a turisztikai ismeretek oktatása is. Lesznek új képzések, mintegy folytatásaként a korábbi sikeres bonbonkészítő, barista, mini-szakácstanfolyamoknak. És lesznek versenyek itt is. Korábban másutt rendezett szakács, terítési versenyeken értek el az iskola tanulói szép sikereket, a jövőben a megújult iskolában is lehetnek ilyenek.

A sportot illetően a fejlődés még várat magára, mert a testnevelési órák a jövő tanévben is még a városi sportközpontban lesznek, de él a remény, hogy lesz az iskolának saját tornacsarnoka is. Ígéret van rá, a helye megvan a térkő borította udvar mellett, ahol a régi nagy fák között a szépen növő újak is árnyékot adnak.

A költözés hamarosan véget ér. Még tart egy ideig a tantermek, műhelyek, irodák, iskolaorvosi rendelő, könyvtár berendezése, de szeptembertől kezdődik egy új időszak. Az elmúlt hat év emlék marad, egy hősi korszak, amikor a tanárok a mostoha körülmények között is egyben tartották az iskolát, s a kevésbé vonzó helyen is a legjobb tudást adták tovább.