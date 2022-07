Július elsejétől az újonnan forgalomba állított járművekre már nem a három betűből és három számból álló, hanem a latin ábécé két magánhangzójából, vagy két mássalhangzójából, majd újabb két betűből és három számból álló rendszám kerül. Erről tartott sajtótájékoztatót dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja.

Elmondta, a módosítást az indokolta, hogy a jelenlegi karakterkészlet, az 1990 nyarán bevezetett hárombetűs rendszám néhány éven belül kifutott volna. Az új rendszámok bevezetésekor fontos volt, hogy hosszú időre lel lehessen látni hatósági jelzéssel a gépjárműveket. Az évente forgalomba kerülő több százezer új autóra több mint száz évre elegendő lenne a most bevezetett újfajta rendszám.

Ezeken a betűk úgy követik egymást, hogy ne alkossanak értelmes szót, s nem lesz a táblákon olyan kettős betű, mint a cs, gy, ly, ny, sz, ty, vagy zs, és nem lesznek ékezetes magánhangzók sem. A rendszámtáblákon a betűk előtti kék mezőben a fehér H jelzés felett az európai zászlót jelképező tizenkét sárga csillag áll, s általában a két-két betű között van Magyarország címere is.

A kormánymegbízott elmondta azt is, hogy egyszerűsödnek az ideiglenes rendszámtáblák is. A korábbi E, M, P, SP, és a külföldre szánt járműveket jelzett Z helyett egységesen I betű lesz a rendszámon. A taxik a jövőben TX, a Magyar Honvédség járművei HA, a rendőrség autói RA, az Országos Mentőszolgálat MA, a Nemzeti Adó és Vámhivatal járművei NA, és a büntetés végrehajtási szervezet járművei pedig BA jelű rendszámtáblákat kapnak.

Fotó: Makovics Kornél

A korábban forgalomba helyezett járművek három betűs rendszámtáblája természetesen továbbra is érvényes marad, de aki szeretné azt új típusúra cserélni, megteheti. Egyébként, ha a régi rendszám elveszett – s nem szóló motorkerékpáré, vagy pótkocsié, amelyből csak egy van – a megmaradt három betűs tábla párjának legyártását is lehet kérni.

A kormányablakban, ahol az új rendszámokat kiadják, dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott megmutatta, milyen az új, és elmondta, hogy az épp egy hagyományos, gépkocsira való tábla, de emellett van más méretű is, ahol a betűk és számok két vagy három sorban állnak. Vannak színes táblák is, a taxiké változatlanul sárga, a környezetkímélő járműveké világoszöld alapszínű, a kerékpárt szállító járművekre pedig, ahol a kétkerekű járművek eltakarják az eredeti rendszámot, a látható helyre szürke alapszínű tábla szerelhető.

Az új típusú rendszámtáblák a jövőben is ugyanannyiba kerülnek, mint a régiek, ezek ára egyébként tizenhárom év óta változatlan, egy pár 8500, egy darab pedig 5500 forint. A jövőben is lehetőség lesz egyénileg kiválasztott, egyedileg előállított rendszámok igénylésére is, ezek viszont már többe kerülnek.

A sajtótájékoztatón szóba került, hogy a segédmotoros kerékpárok továbbra sem kapnak rendszámot.