– Nagyon sikeres programjaink voltak. Próbáltuk visszacsempészni azokat az elemeket, amelyek az elmúlt években sikeresek voltak, de mivel rengeteg a visszatérő gyermek, ezért újdonságokkal is készültünk – mondta Kiss-Fodor Melinda kulturális szervező. Idén első alkalommal volt a tábor vendége például Habók János bűvész vagy Hrisafis Gábor bohóc-artista, de változtattak a kirándulásokon is: ezúttal jártak Dunaföldváron, Tolnán, Őcsényben, Decsen, és felkeresték a simontornyai várat is. A foglalkozásokon részt vevő gyerekek Erzsébet táboros pólót és kendőt is kaptak.

– Nagyon jók a vélemények, a többség visszajelezte, hogy jövőre is szeretne jönni a táborba – tudtuk meg a szervezőtől, aki elmondta, 2023-ban is megszervezik a programokat.