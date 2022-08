– Valóban kétszer-háromszor annyi kis betegünk volt az elmúlt hetekben a kisiskolás, óvodás, bölcsődés korosztályból, mint a nyári hónapokban szokásos – erősítette meg személyes benyomásainkat dr. Tusa Annamária körzeti gyermekorvos. – A nyári hónapokban már megszokhattuk a hányás-hasmenéses tüneteket okozó gyomor-bélfertőzéseket, folyamatosan jelen vannak a fül- és szemgyulladások, valamint bőrbetegségek és enyhébb náthás panaszokkal is találkozni ilyenkor.

Idén nyáron viszont sokkal több volt a lázzal járó felső- és alsólégúti megbetegedés, de nagy számban előfordult tüdőgyulladás is. Egyes kollégáimmal együtt én is úgy vélem, ennek hátterében az állhat, hogy az elmúlt két évben a koronavírus fertőzéssel összefüggő korlátozások – a távolságtartás és a maszkhasználat – miatt sokkal kevesebb betegséggel "találkozott" a szervezetünk, emiatt csökkent az ellenállóképessége.

A korlátozások feloldásával minden korábbinál többször fordulunk meg különböző közösségekben, ahol akadály nélkül terjedhetnek a fertőző betegségek – véli a gyermekorvos. Szerinte ennek hatásaként fordulhat elő, hogy az egyébként őszi-téli-kora tavaszi szezonban tomboló kórokozók – amelyeknek a kánikulában nem is kellene megélniük – most nyáron is sikerrel gyűrik le a kisebbek-nagyobbak szervezetét egyaránt.

Dr. Tusa Annamária a koronavírusos megbetegedésekkel kapcsolatban elmondta, június végéig nem jelentkeztek újabb, tipikus tünetekkel érkező betegek, azóta viszont sajnos ismét elkezdett nőni az esetek száma, amely tendencia azóta is tart.

A házi gyermekorvos úgy látja, a legjobb védekezés, ha minél több zöldséget, gyümölcsöt adunk a gyermekünknek, amely több szempontból is hasznos: ezekben található a legtöbb természetes, gyorsan felszívódó vitamin, emellett magas az emésztéshez szükséges rosttartalma is.

– Sajnos sok a zöldséget, gyümölcsöt kevésbé fogyasztó kisgyermek, nekik ha mást nem, szintetikus vitamint mindenképpen adjunk, amelyet már most elkezdhetünk adagolni annak érdekében, hogy őszre megerősítsük a szervezetük védekezőképességét. – A vitaminok nem védik meg gyermekeinket a megbetegedésekkel szemben, de gyengébb tünetekkel átvészelhetik a fertőzéseket – mondta.