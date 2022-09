Potápi Árpád János államtitkár ünnepi beszédében elmondta, hogy már Petőfi Sándor is írt a Kölesddel szomszédos Borjádról, amikor barátját látogatta meg itt. - Méltán lehetünk erre büszkék, hiszen ez a színes, különböző nemzetségekkel tarkított megye rengeteg értéket hordoz. Tolna megye nemcsak egy földrajzi terület, hanem egy fejlődő és folyamatosan szépülő megye is egyben. Ha valamiért küzdünk és harcolunk, akkor az Tolna megye előre menetele. Eredményekben megmutatkozó munkával teli időszak van mögöttünk, és reményeim szerint előttünk is.

Az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása óta nehezebb a helyzetünk, de a magyar állam álláspontja az első pillanattól határozott és stabil, azaz nekünk ebből ki kell maradnunk és a békére kell törekednünk. Éppen ezért egy emberként kell összefognunk és megvédeni azt, amit az elmúlt években közös erőfeszítéssel értünk el. Ehhez minden eszköz megvan a kezünkben. Kívánom, legyen elég erőnk végigvinni mindazt, amit elhatároztunk- mondta beszédében Potápi Árpád János államtitkár.

Immáron hagyománnyá vált, hogy a megyei kitüntető díjakkal együtt a Tolna megyei nemzetiségi önkormányzatok nívódíjait is átadják. Kisfilmekben ismerhettük meg az idei díjazottakat. Először a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat idei díjazottjait mutatták be. A két díjazott egyike Till Jánosné lett, aki az általa létrehozott német nemzetiségi viseleteket bemutató babakiállításon keresztül hozzájárult a tradicionális magyarországi német népviselet megőrzéséhez.

A másik nívódíjat Kiss József kapta, aki német nemzetiségi néprajzi kiállítást rendezett be Gyönkön, így erősítette a németség kulturális örökségét hazánkban. A díjakat Féhr György adta át a kitüntetetteknek. A Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat nívódíjasával folytatódott. A roma közösség érdekében végzett kimagasló pedagógusi és kultúra ápoló munkája, valamint a roma fiatalok boldogulása érdekében tett erőfeszítései elismeréseként Balogh Borbálát tüntették ki, aki Orsós Istvántól vehette át a díjat.

A megye társadalmi, tudományos, kulturális, művészeti, közoktatási, sport- és gazdasági életében elért kimagasló érdemek és rangos életművek elismerésére megyei kitüntető díjakat alapított. Potápi Árpád János és Fehérvári Tamás először Dr. Bognár Szilveszternek gratulált, aki rendőrként és később a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenységéért a Tolna Megye Közbiztonságáért elismerésben részesült.

A koronavírus-járvány elleni küzdelemben tanúsított áldozatos helytállásért az Országos Mentőszolgálat Tolna Megyei Covid-munkacsoportja, Fellinger László, Molnár Mihály, Müllerné Kiss Erika és Tóth Balázs, egy igazi bajtársi közösség kapott elismerést. A szociális szférában eltöltött több, mint két évtizedes szakmai, vezetői és példaértékű munkájáért Kovács Istvánt is kitüntették.

Továbbá Sipos Márton díjban részesült Balog Judit, aki a Paksi FC vezetéséért, valamint a sportkultúra és a sportközösség gyarapításáért tett állhatatos munkájáért kapott elismerést. Az idei év Babits Mihály-díjasa Sebestyén István lett, aki Kakasd és a székelység, valamint a megye kulturális életében hagyott lábnyomot. Sebestyén István tizedik gyermekként született a családban, és nagyon hálás a családjának azért az örökségért, amit kapott. Mindig is szeretett volna valami maradandót alkotni.

Dr. Barcza Zsolt több évtizedes orvosszakmai tevékenységéért, Bonyhád és a völgységi térség egészségügyi ellátásának fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseiért Bezerédi István-díjban részesült. Futár Rajmundot a sikeres cégvezetői tevékenysége által, a megye iparfejlesztési törekvéseinek példaértékű elősegítéséért Beszédes József-díjjal jutalmazták.

Zárásképpen a Tolna megyéért díj került átadásra, melyet a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága kapott. Megható, szívhez szóló kisfilmet tekinthettünk meg az itt dolgozók munkájáról. Feladatuk a megye biztonságának megőrzése, szélsőséges időjárás okozta károk helyreállítása, egyéb katasztrófák elhárítása, valamint a civil szférával való kapcsolatok építése. Szerteágazó áldozatos munkájukért mindannyian hálásak lehetünk. A díjat dr. Balázs Gábor megyei igazgató vette át, aki valamennyi díjazott nevében mondott köszönőbeszédet.

- Ünnep ez a mai nap az egész megye számára és különleges ünnep ez számunkra, akik elismerésben részesülhettünk. Ha magunk mögé tekintünk, láthatjuk a már elvégzett munkánk eredményét. De ha előre tekintünk, akkor egy új szakasz vár ránk. Ez felelősséggel is jár, hiszen mi, díjazottak ma példaképpé is váltunk egyben. Ez egy hatalmas érték, mely abban mérhető, hogy látjuk, kik kapták meg előttünk ezeket az elismeréseket. Mindannyian nevében köszönöm, hogy hittek bennünk – mondta dr. Balázs Gábor.

Az ünnepi közgyűlést a Szózattal zárták, majd a borkútnál Kölesd polgármestere mondott pohárköszöntőt és gratulált a díjazottaknak. Ünnepi ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárták a programot.