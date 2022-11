A három intézmény 2022. november 16-17-én mutatkozik be, és várja érdekes programokkal az érdeklődőket Szekszárdon, a Liszt Ferenc téren (az egykori Korzó áruház előtti területen). A szerdai napon 9 órától 16 óráig várják elsősorban az általános iskolásokat, de természetesen a lehetőség nyitott a szülők számára és a felnőttek oktatása iránt érdeklődők előtt is. Csütörtökön 9 és 15 óra között lesz látogatható a rendezvény.

Illusztráció

Forrás: MW archív

A szakmasátrakban minden látogató lehetőséget kap rá, hogy megismerkedjen az iskolák által oktatott szakmákkal, akár ki is próbálja egy-egy elemüket. Használhatják a 3D nyomtatót, lézerpuskával célba lőhetnek, kipróbálhatják a drónt, valamint a 3D szemüveget is, továbbá forraszthatnak, szerelhetnek. Megismerhetik a kereskedelem és a számvitel érdekességeit, megkóstolhatják a vendéglátó finomságait. A résztvevők saját képességeiket is jobban megismerhetik, ha bekapcsolódnak egy kis játékba.

Ezen felül találkozhatnak a bemutatkozó iskolák több diákjával illetve oktatójával, tőlük is informálódhatnak a szakmákról, valamint válaszokat kaphatnak a szakképzés új rendszerével kapcsolatos kérdéseikre is.